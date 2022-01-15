В Кремле объяснили присутствие российских войск у границы с Украиной

Российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.

"Российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к границам", - цитирует РИА Новости Пескова.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва вынуждена реагировать и "принимать меры предосторожности": "Поэтому наши военные на нашей территории там".