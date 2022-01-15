«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобное», - сказал он, его слова приводит РИА Новости.

По мнению Пескова, сложившаяся ситуация представляет собой угрозу стабильности и безопасности в Европе и «европейской архитектуре безопасности», и Москва «не может больше терпеть» такое развитие событий. «И это было главной причиной, по которой президент Путин сказал: «Ребята, для нас это – реальная угроза», - добавил пресс-секретарь, пишет РБК.

По его словам, на фоне «недружелюбной атмосферы» из-за учений Североатлантического альянса и продвижения его инфраструктуры на восток Москва «вынуждена предпринимать меры предосторожности». Он добавил, что НАТО – это не голубь мира и процветания, а оружие конфронтации, которое с каждым днем продвигается все ближе к российским границам.