Власти Алматы: «неизвестные похитили» более 40 тел из моргов
Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов назвал число погибших в городе во время январских событий.
«Среди граждан скончалось 149 человек. Среди правоохранителей погибло 11 человек», - сказал Таймерденов.
«Радио Азаттык» пишет, что Таймерденов не уточнил количество жертв среди мирного населения, которое не участвовало в беспорядках, но стало жертвой применения летального оружия.
Таймерденов сообщил о семи атаках на морги города, организованных, по его словам, «профессионально подготовленными» нападавшими в дни чрезвычайного положения. «...При этом они не оставляли убитых и раненых, а забирали их с собой. В эти дни было семь нападений на морг, в ходе которых 41 тело погибших было похищено неизвестными лицами», - заявил Таймерденов.
Начальник департамента полиции не сообщил, есть ли тела погибших нападавших сейчас в моргах Алматы.