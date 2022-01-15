Власти Алматы: «неизвестные похитили» более 40 тел из моргов

«Радио Азаттык» пишет, что Таймерденов не уточнил количество жертв среди мирного населения, которое не участвовало в беспорядках, но стало жертвой применения летального оружия.

Таймерденов сообщил о семи атаках на морги города, организованных, по его словам, «профессионально подготовленными» нападавшими в дни чрезвычайного положения. «...При этом они не оставляли убитых и раненых, а забирали их с собой. В эти дни было семь нападений на морг, в ходе которых 41 тело погибших было похищено неизвестными лицами», - заявил Таймерденов.

Начальник департамента полиции не сообщил, есть ли тела погибших нападавших сейчас в моргах Алматы.