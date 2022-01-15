Порошенко подтвердил свое возвращение в Украину

Бывший президент Украины, депутат Петр Порошенко подтвердил, что возвращается в Киев из Польши в понедельник, 17 января. Как заявил Порошенко во время брифинга в Варшаве, он будет лететь вместе с журналистами, возвращающимися лоукостом, передает УНН.

В то же время украинский политик добавил, что не исключает возможности того, что самолет могут посадить в аэропорту Борисполь вместо Жулян, как запланировано. По его мнению, нынешняя власть "изучает опыт Протасевича", которого задержали в Беларуси в мае прошлого года, но Порошенко "очень" надеется, что "этого не произойдет".

В Сети распространяется информация, что Петр Порошенко в понедельник может прилететь не в Киев, а во Львов, куда первый замглавы партии «Европейская солидарность» Олег Синютка созывает людей. Киевские судьи в среду разрешили задержать экс-президента Украины и доставить его в суд для избрания меры пресечения сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы. Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму.