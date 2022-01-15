«Это за пределами нашего понимания»: Кремль предупредил о последствиях новых санкций США

Ранее американские сенаторы опубликовали проект санкций против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, других членов правительства и командующих вооруженными силами, а также ряда крупных банков на выбор президента США.

Санкции США против российского руководства могут привести к прекращению всяких отношений между странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Упоминаются санкции в отношении руководства России. Это за пределами нашего понимания. Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами, что не в интересах нормализации», - сказал Песков в интервью CNN, его цитирует ТАСС.

Кроме того, Песков заявил, что Россия является большой и самодостаточной страной, чтобы не быть уязвимой перед санкциями Запада. «Мы довольно большая страна и очень-очень самодостаточная, чтобы быть уязвимой против этих санкций, вы должны понять», - цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что США «вынуждают жить под санкциями», в то время как Россия развивает внутреннее производство и экономику, чтобы компенсировать дефицит импортных частей и элементов.