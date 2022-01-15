Канада рекомендует своим гражданам не ехать в Украину

Министерство иностранных дел Канады изменило рекомендации для своих граждан относительно посещения Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства в воскресенье, 16 января.

"Мы изменили уровень риска для Украины. Избегайте несущественных поездок в Украину из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военной мощи в стране и вокруг нее", - цитируют украинские СМИ сообщение канадского внешнеполитического ведомства.

Также МИД призвал граждан Канады не ездить с несущественными целями в Крым, в том числе через аэропорты Севастополя и Симферополя, а также в Донецкую и Луганскую области.