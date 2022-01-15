The New York Times узнала детали переговоров России и США

На переговорах России и США о «гарантиях безопасности» представители РФ намекали на возможность размещения ядерных ракет возле США. Об этом сообщает The New York Times в воскресенье, 16 января.

Американское издание отмечает, что дипломаты РФ на переговорах с США и НАТО по "гарантиям безопасности" прямо не говорили о планах разместить ядерные ракеты возле американского побережья, но намекали на такую возможность.

Пока неизвестно, насколько серьезны такие планы России. Издание пишет, что такие намеки могут быть попыткой запугать США и их союзников, чтобы они приняли российские требования.