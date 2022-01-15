США в начале недели расскажут о планах в отношении России

Американская администрация в начале следующей недели сможет представить дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах в отношении России, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

«Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, включая украинцев... Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами. В начале следующей недели мы сможем поделиться большей информацией относительно дальнейших дипломатических шагов», – приводит его слова РИА Новости.

Салливан повторил, что США готовы как обострению ситуации, так и к продолжению дипломатической работы.