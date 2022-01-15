Популярность шоколада в период пандемии и в зимнее время стремительно выросла, однако производство какао-бобов (основного ингредиента шоколада) не справляется с ростом популярности, сообщает ABC News.

Согласно информации, продажи шоколада возрастают более чем на 5 процентов каждые четыре месяца. Одновременно с этим производство какао-бобов замедляется: 66 процентов всех какао-бобов производится в Кот-д-Ивуаре и Гане. Власти Кот-д-Ивуара сообщили, что в этом сезоне урожай какао-бобов снизится на 10 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года. А в Гане, согласно данным Международной организации по какао, производство какао-бобов упало на 45 процентов.

Высокий спрос и низкое предложение приводят к росту цен. На этой неделе фьючерсный рынок какао достиг максимума за последние два месяца, есть признаки того, что цены на какао и шоколад продолжат расти. В свете снижения урожая какао в Западной Африке производители шоколада вынуждены обратиться к собственным запасам. Согласно данным Bloomberg, официальные склады в американских портах опустели на 20 процентов.