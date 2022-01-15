В Туркмении полный локдаун

О том, что торговые центры, вещевые рынки, рестораны и магазины снова закрылись на карантин, первыми узнали жители Ашхабада, когда с утра 15 января они пришли туда, не подозревая о новых карантинных ограничениях, отмечает издание.

В Туркмении ввели карантинные ограничения. Закрыты вещевые рынки, торговые центры, рестораны и магазины, за исключением продуктовых. О новых ограничениях местные жители узнали 15 января, когда они уже были введены. Об этом пишет «Радио Азатлык».

Журналисты издания в Ашхабаде сообщают о закрытии всех вещевых рынков и торгово-развлекательных центров, магазинов, парикмахерских и других предприятий сферы обслуживания. Открытыми остаются только магазины, торгующие продовольствием. Также закрылись театры и киноконцертные залы.

Стало известно, что ограничения вводятся и в других регионах Туркмении. Житель Марыйского велаята в телефонном разговоре с Азатлыком рассказал о новом локдауне и в юго-восточном регионе: «У нас опять полностью закрыли регион. Выезд и въезд в Марыйский велаят ограничен. Закрыты рынки, рестораны, магазины. У нас, итак последние десять дней было усиление и всех проверяли. Теперь заново ввели карантин. Люди между собой обсуждают, что карантин просто предлог, а на самом деле власти боятся возможного бунта».

Независимое издание turkmen.news 15 января опубликовало копию предполагаемого решения Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней, в котором 23 пунктами определены вводимые карантинные ограничения. В документе, в частности, предписывается, жителям приграничных регионов до 1 февраля ограничить въезд и выезд в велаятские центры, другие этрапы и другие велаяты, ограничить по всей стране работу ресторанов и банкетных залов, базаров, торговых центров, ресторанов, кафе и магазинов, за исключением торгующих продовольствием.