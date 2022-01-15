Европа борется с «омикроном» запретами и штрафами

На фоне роста заболеваемости COVID-19 и распространения штамма «омикрон» власти европейских стран вводят и анонсируют новые санитарные ограничения, передает Euronews. Речь идёт об усилении давления на тех, кто по тем или иным причинам не привился от коронавируса или не оформил вакцинацию должным образом в соответствии с действующими в стране правилами.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число людей, заболевших коронавирусом во всех странах мира, составляет 326,4 млн, 5,5 млн человек скончались. Среди лидеров по числу новых случаев, зафиксированных за последние 28 дней, – США (14,6 млн заболевших), Франция (5,3 млн), Великобритания (3,9 млн), Италия (3,1 млн) и Испания (2,6 млн).

Национальное собрание Франции одобрило ужесточение системы санитарных пропусков. Согласно законопроекту, только полностью привитые от коронавируса смогут получить сертификат, необходимый для посещения кафе, ресторанов, музеев, театров и кино, а также для междугородних поездок. Теперь слово за Конституционным советом, противники инициативы просят признать её несоответствующей основному закону Республики. В правительстве говорили, что с учётом этой процедуры рассчитывают ввести новые правила уже в 20-х числах января.

Власти Греции тем временем ввели ежемесячные штрафы для людей старше 60 лет, которые не привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Санкции грозят сотням тысяч греков. Противники этих мер жалуются, что реализовать требования властей на практике очень сложно.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер пообещал сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всех взрослых жителей страны. Непривитым без медотвода грозят штрафами в размере от 600 до 3600 евро. По словам главы правительства, сначала будет переходный период, чтобы все желающие успели вакцинироваться. А затем власти организуют систематический поиск непривитых.

Тысячи противников санитарных ограничений вышли на улицы Амстердама, требуя отказаться от локдауна, введённого в декабре. На фоне протестов правительство уже отменило запрет на работу непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг. Но рестораны и учреждения культуры закрыты ещё как минимум до 25 января.

В воскресенье власти Нидерландов сообщили, что за последние сутки в стране зафиксировано 26 тыс. новых случаев ковида - самое большое число за все время пандемии. Всего в этой стране 3,5 млн заболевших и 21 тыс. смертей.