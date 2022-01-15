Избитый спортсмен обратился к президенту Казахстана: «Остановите этот бардак»

33-летний казахстанский боец Куат Хамитов, ранее задержанный ОМОН за поддержку протестов в стране и позже освобожденный с травмами, обратился к президенту Казахстана по поводу ситуации в стране. Об этом пишет в телеграм-канале портал Orda.kz.

«Сегодня хочу обратиться к нашему президенту и хотел бы сказать, чтобы он остановил весь этот бардак... Я считаю, что среди народа... нет террористов. То, что сейчас вокруг происходит, это дали волю правоохранительным органам и они сейчас занимаются настоящим беспределом... Если народ якобы три дня грабил город и они стали террористами, то как нам называть тех, кто грабил и убивал нас 30 лет», - написал Хамитов в своем Инстаграм.

Отметим, что после задержания Хамитов объявил о завершении карьеры.