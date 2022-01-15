НАТО ответила на требование России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов обсуждать с Россией вопросы сокращения вооружений, несмотря на то, что стороны расходятся по ключевым вопросам, например, о вступлении в НАТО новых членов, в частности, Украины.

«Союзники по НАТО не могут поступиться абсолютно ключевыми принципами европейской, национальной безопасности: фактом, что каждая страна выбирает свой собственный путь — хочет она или нет быть членом такого альянса, как НАТО... Также мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть военных во всех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года», — заявил Столтенберг в интервью канадскому телеканалу CBC, его слова приводит РБК.

Он отметил, что если блок пойдет на то, чтобы вывести своих войска, половина вступивших в него стран окажутся без защиты и станут «членами второго сорта». При этом НАТО готово обсуждать с Россией важные вопросы, решение которых «было бы хорошо как для России, так и для НАТО», например, сокращение вооружений, в том числе ядерных.

Генсек НАТО также призвал к деэскалации ситуации в Украине. По его мнению, меры для этого должна предпринимать Россия. Вместе с тем, альянс готов выслушать «обеспокоенности» Москвы относительно безопасности в регионе. По словам Столтенберга, у НАТО пока нет уверенности в том, каковы намерения России относительно Украины, но, учитывая ее «риторику» и «скопление войск» у украинской границы, можно говорить об угрозе эскалации ситуации.