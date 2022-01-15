И третий зять Назарбаева покинул свой пост

Муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары Тимур Кулибаев заявил о сложении с себя полномочий председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен», говорится в его заявлении на сайте палаты, сообщает РИА Новости.

"С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен", - написал он.