И третий зять Назарбаева покинул свой пост
Муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары Тимур Кулибаев заявил о сложении с себя полномочий председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен», говорится в его заявлении на сайте палаты, сообщает РИА Новости.
"С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен", - написал он.
В заявлении Кулибаев поблагодарил коллег за совместную работу и подвел ее итоги. Причину своей отставки он не пояснил.
Кулибаев и его супруга являются владельцами крупнейшего банка страны - Народного банка Казахстана.
Отметим, 15 января уволился с поста генерального директора и председателя правления АО "Казтрансойл" Димаш Досанов – муж младшей дочери Нурсултана Назарбаева Алии Назарбаевой, сообщает orda.kz.
15 января также сложил полномочия председателя правления АО НК «КазТрансГаз» Кайрат Шарипбаев – муж старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги Назарбаевой.