Порошенко вылетел в Киев. Надеется, что его не задержат

По данным портала, самолет с Порошенко на борту взлетел в 7:48 по киевскому времени. Прилет рейса с экс-президентом в столицу Украины ожидается в 9:05 по местному времени, следует из данных киевского аэропорта.

Вместе с политиком в самолете летят несколько членов «Европейской солидарности», передает УНИАН. Корреспондент издания также сообщил, что сторонники Порошенко начали монтировать сцену около аэропорта, охрана здания сегодня усилена.

Порошенко прибудет на Украину для участия в судебном заседании по ходатайству Генпрокуратуры страны о его аресте. Заседание начнется в Печерском районном суде Киева 17 января в 11:00, спустя два часа после посадки самолета. Гособвинение намерено требовать заключения экс-президента под стражу с возможностью внесения залога на сумму 1 млрд гривен (около $37 млн). Ранее, 6 января, суд уже наложил арест на имущество и активы Порошенко.

Бывшему президенту Украины вменяют финансирование терроризма и государственную измену, а также создание террористической организации (ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Порошенко по этим статьям грозит до 15 лет лишения свободы. Как считает следствие, во время нахождения на посту президента он вступил в сговор с властями России и сепаратистами Донецка и Луганска, сформировав схему для вывоза донбасского угля на Украину. Следователи уверены, что по такой схеме в Украину привезли угля на 1,5 млрд гривен. Порошенко накануне полета заявил, что не видит оснований для ареста. Вместе с тем он допустил, что борт могут посадить в другом аэропорту, а не в киевском, где его ждут сторонники.