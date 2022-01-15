И пошли двое азербайджанцев воевать в Пакистан...
41-летний житель города Шеки Мансур Джумаев и 50-летний Насир Джахангиров, уроженец Лачинского района, предстали перед судом по обвинению в участии в вооруженных религиозных формированиях. В частности, они воевали в составе такой группировки в пакистанской провинции Вазиристан, которую возглавлял некий «Салахаддин».
Как сообщает haqqın.az, в 2011 году Мансур Джумаев, Насир Джахангиров и другие с целью присоединиться к незаконным вооруженным формированиям в Пакистане через пограничный контрольный пункт в Астаре перешли в Иран. Оттуда они с помощью проводника, личность которого следствию неизвестна, незаконно проникли на пакистанскую территорию. Азербайджанцев приняли в преступное сообщество, возглавляемое человеком по прозвищу Салахаддин.
В составе группировки оба азербайджанца (Джумаев до февраля 2013 года, Джахангиров - до июля 2012 года) участвовали в боевых учениях, а позже в боевой операции против военнослужащих, дислоцированных на границе с Афганистаном.
Обвиняемый Мансур Джумаев сообщил следствию, что приобщился к религии в 2005 году. Его сосед Руслан Самедов рассказал, как «их братья по вере в Пакистане воюют против неверующих за исламские земли», и предложил Джумаеву оказать им помощь в этом деле. Предложение соседа Джумаев принял, и в мае 2011 года они оба поехали на автобусе из Шеки в Иран. Перейдя границу, Руслан связался с кем-то по телефону.
«Человек, внешне походивший на узбека, объяснил нам, куда ехать. Мы отправились на автобусе в другой иранский город, там нас встретили и отвезли в какой-то дом, где было еще четыре человека, прибывших воевать в Пакистане», - рассказывает Джумаев.
В этом доме будущие боевики оставались около недели. Затем они отправились на пикапе в сторону Пакистана. Нелегально пересекли границу и после четырех дней пути прибыли в город Мираншах в провинции Вазиристан.
«Там мы встретились с пуштунцем, который представился Салахаддином. Другой мужчина, Махмуд, показал нам дом, где мы должны были жить, рассказал о рынке, где мы могли приобрести оружие. Я отправился туда и купил за 200 долларов пистолет ТТ и два магазина. После этого стал принимать участие в учениях», – сказал обвиняемый в своих показаниях.
В учебных лагерях в Мираншахе Джумаев познакомился с целой группой азербайджанцев, взявших себе религиозные псевдонимы - «Абдуррахим», «Абу Омар», «Абу Самед», «Махмуд», «Омар», «Али», «Мусаиб», «Абдул Халим», «Насир». Самому Джумаеву приглянулся псевдоним «Хасан», а Руслан Самедов назвался «Абдуллой». После трех-четырех месяцев учений они начали участвовать в боевых действиях. Перед боем им выдали по автомату Калашникова. В одном из боев новоиспеченный «Хасан» получил пулевое ранение в грудь.
«Меня вывели с поля боя и отвезли в помещение, где я провел четыре месяца под наблюдением врача. Когда вылечился, жил там с членами группы в течение года. В 2013 году захотел вернуться в Азербайджан. Попросил помощи у «Сейфуллы», азербайджанца по происхождению. Тот нашел для меня проводника, татарина по национальности», - сообщил Джумаев следователям.
«Хасана» доставили на пакистано-иранскую границу и проинструктировали, как пересечь границу. Однако Джумаев все же был задержан пакистанскими правоохранительными органами и арестован за незаконное пересечение границы. Пять месяцев он провел в пакистанской тюрьме. Позже, в августе 2013 года, уехал в Дубай.
Что же касается 50-летнего Джахангирова, то он отправился воевать с американскими солдатами. Ему захотелось помочь «братьям по вере», которые воевали на пакистанско-афганской границе против военнослужащих армии США, дислоцированных на территории Афганистана. Вместе с Вугаром Дурсуналиевым («Абу Омар» 1 июля 2015 года приговорен к 15 годам лишения свободы решением Бакинского суда по тяжким преступлениям - ред.) они прибыли в Иран 6 мая 2011 года, оттуда нелегальным путем, пройдя через территорию Пакистана, достигли города Мираншах.
По прибытии в Мираншах один из членов движения «Талибан» указал им место дислокации и рынок, где продавалось оружие. Насир купил автомат Калашникова за 850 долларов, 1500 патронов и прошел обучение. А через два месяца принял участие уже в боевых действиях: «Дважды участвовал в боях. Затем вернулся в лагерь и принял решение о возвращении в Азербайджан. В июле 2012 года нелегальным путем я выехал из провинции Вазиристан на территорию Ирана, а оттуда - прямиком на родину».
Обвиняемые были задержаны 8 сентября прошлого года в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ). Им предъявлено обвинение по ст. 12.1, 279.1 (участие в деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством за пределами Азербайджана) Уголовного кодекса, решением Сабаильского районного суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.