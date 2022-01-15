И пошли двое азербайджанцев воевать в Пакистан...

Как сообщает haqqın.az , в 2011 году Мансур Джумаев, Насир Джахангиров и другие с целью присоединиться к незаконным вооруженным формированиям в Пакистане через пограничный контрольный пункт в Астаре перешли в Иран. Оттуда они с помощью проводника, личность которого следствию неизвестна, незаконно проникли на пакистанскую территорию. Азербайджанцев приняли в преступное сообщество, возглавляемое человеком по прозвищу Салахаддин.

41-летний житель города Шеки Мансур Джумаев и 50-летний Насир Джахангиров, уроженец Лачинского района, предстали перед судом по обвинению в участии в вооруженных религиозных формированиях. В частности, они воевали в составе такой группировки в пакистанской провинции Вазиристан, которую возглавлял некий «Салахаддин».

В составе группировки оба азербайджанца (Джумаев до февраля 2013 года, Джахангиров - до июля 2012 года) участвовали в боевых учениях, а позже в боевой операции против военнослужащих, дислоцированных на границе с Афганистаном.

Обвиняемый Мансур Джумаев сообщил следствию, что приобщился к религии в 2005 году. Его сосед Руслан Самедов рассказал, как «их братья по вере в Пакистане воюют против неверующих за исламские земли», и предложил Джумаеву оказать им помощь в этом деле. Предложение соседа Джумаев принял, и в мае 2011 года они оба поехали на автобусе из Шеки в Иран. Перейдя границу, Руслан связался с кем-то по телефону.

«Человек, внешне походивший на узбека, объяснил нам, куда ехать. Мы отправились на автобусе в другой иранский город, там нас встретили и отвезли в какой-то дом, где было еще четыре человека, прибывших воевать в Пакистане», - рассказывает Джумаев.

В этом доме будущие боевики оставались около недели. Затем они отправились на пикапе в сторону Пакистана. Нелегально пересекли границу и после четырех дней пути прибыли в город Мираншах в провинции Вазиристан.

«Там мы встретились с пуштунцем, который представился Салахаддином. Другой мужчина, Махмуд, показал нам дом, где мы должны были жить, рассказал о рынке, где мы могли приобрести оружие. Я отправился туда и купил за 200 долларов пистолет ТТ и два магазина. После этого стал принимать участие в учениях», – сказал обвиняемый в своих показаниях.

В учебных лагерях в Мираншахе Джумаев познакомился с целой группой азербайджанцев, взявших себе религиозные псевдонимы - «Абдуррахим», «Абу Омар», «Абу Самед», «Махмуд», «Омар», «Али», «Мусаиб», «Абдул Халим», «Насир». Самому Джумаеву приглянулся псевдоним «Хасан», а Руслан Самедов назвался «Абдуллой». После трех-четырех месяцев учений они начали участвовать в боевых действиях. Перед боем им выдали по автомату Калашникова. В одном из боев новоиспеченный «Хасан» получил пулевое ранение в грудь.

«Меня вывели с поля боя и отвезли в помещение, где я провел четыре месяца под наблюдением врача. Когда вылечился, жил там с членами группы в течение года. В 2013 году захотел вернуться в Азербайджан. Попросил помощи у «Сейфуллы», азербайджанца по происхождению. Тот нашел для меня проводника, татарина по национальности», - сообщил Джумаев следователям.