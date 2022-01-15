Северная Корея снова запустила неопознанный снаряд

Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Как пишет японское Kyodo со ссылкой на Береговую охрану Японии, снаряд может быть баллистической ракетой. После запуска он, вероятно, упал в море, сообщает агентство. Северная Корея выпустила по меньшей мере два снаряда в сторону Японского моря в понедельник.

Отмечается, что это уже четвертый пуск, осуществленный КНДР в этом году.