Болгария ищет новые пути для азербайджанского газа

В случае задержек в строительстве газового интерконнектора между Грецией и Болгарией (IGB) Болгарской государственной компании Bulgargaz придется вести срочные переговоры по вопросу продолжения поставок азербайджанского газа по альтернативному маршруту. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении болгарской компании.

Согласно этому сообщению, азербайджанский газ в настоящее время доставляется в Болгарию по альтернативному маршруту из-за задержек со строительством IGB. Болгария получает из Азербайджана около 350 млн кубометров газа в год, хотя согласована поставка 1 млрд кубометров в год. Срок действия соглашения с Азербайджаном истекает 30 июня 2022 года.

В Bulgargaz заявили, что после 1 июля 2022 года появится необходимость провести новые переговоры по продолжению поставок газа альтернативному маршруту из Азербайджана в случае задержки введения в эксплуатацию газового интерконнектора с Греция и Болгария (IGB).