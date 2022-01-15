Оппозиция в Армении недовольна: от чьего имени велись переговоры с Турцией?

На заседании Национального собрания Армении депутаты от оппозиционного блока "Армения" поинтересовались темами переговоров с Турцией Рубена Рубиняна, вице-спикера парламента и спецпредставителя Армении, а также тем, кто его на это уполномочил, так как никакого официального указа о назначении Рубиняна переговорщиком не было.

«Рубен Рубинян вел переговоры со спецпредставителем Турции от имени парламента или посетил Москву за счет госбюджета с какой-то другой целью?» - спросил оппозиционный депутат Гегам Манукян. Вице-спикер Акоп Аршакян, в свою очередь, отметил, что спецпредставителя назначило государство и что расходы на его командировку также берет на себя государство. Тогда Манукян поинтересовался, уполномочил ли парламент вице-спикера НС вести переговоры с Турцией от имени Армении: «Обсуждался ли этот вопрос в Совете парламента? Было ли решено отправить Рубиняна в командировку?» Аршакян ответил, что в ходе любого переговорного процесса должен быть глава делегации: «Есть соответствующая процедура, которая и определяет, по какой повестке дня, на каких условиях и с каким финансированием та или иная делегация отправляется в ту или иную страну».

Сам Рубен Рубинян заявил, что армяно-турецкие переговоры проводились без какой-либо конспирологии и не скрывались от общества. По его словам, еще в прошлом году представитель МИД РФ сообщил, что армянские дипломаты проводили с ним обсуждения по этому вопросу. Затем эти сведения подтвердил и МИД Армении. После этого турецкая сторона объявила о назначении эмиссара, а вслед за этим спецпредставителя назначил и Ереван. Место встречи - Дом приемов МИД РФ - было выбрано при поддержке российской стороны, добавил Рубинян, пишут армянские СМИ.

Вице-спикер в то же время выразил недоумение, какое отношение имеет этот вопрос к повестке дня парламента: "Вы можете задать его на правительственном часе или же подойти ко мне в перерыве заседания, и я вам расскажу, даже кофе угощу. Или же найду время и отвечу публично на эти вопросы".

Отметим, что 14 января в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей Турции и Армении.