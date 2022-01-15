В Иране при попытке покинуть страну задержан поэт, оскорбивший Али Хаменеи

Оппозиционный иранский поэт и художник Касем Бахрами по прозвищу «Шейдайе Хамедани» был задержан при попытке покинуть страну, сообщают иранские СМИ.

Он был арестован вечером 16 января, когда пытался покинуть страну с помощью группы, связанной с иностранными службами.

Поэта обвиняют в оскорблении чувств верующих и святых. По утверждениям, Бахрами это делает, чтобы получить известность и убежище в странах Европы.

Касем Бахрами был арестован в сентябре этого года за сожжение фотографии Верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи и освобожден под залог в конце ноября прошлого года.