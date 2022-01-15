Сам глава Кремля, пишут авторы публикации, не скрывал, что попытается разместить гиперзвуковые ракеты подводного базирования в непосредственной близости от Вашингтона.

Журналисты отметили совпадение заявлений президента России Владимира Путина о "красных линиях", пересечение которых якобы угрожает нацбезопасности страны, и обнародование данных американской разведки о вероятности развертывания Россией нового ядерного оружия, включая гиперзвуковые ракеты.

Кремль намекает, что может разместить ядерное оружие возле Украины. Об этом говорится в материале The New York Times.

Путин якобы переживает, что США "ударят" по РФ с территории Украины. "Он дал понять, что Россия может сделать то же", - пишут журналисты.

В свою очередь, высокопоставленный российский дипломат в Женеве говорил, что Москва готова разместить "неопределенные" системы вооружения в "подозрительных" местах.

"Российские официальные лица в последние дни снова намекнули на развертывание новых ракет, а американские официальные лица повторили, что не видят никаких шагов в этом направлении. Однако любые попытки разместить оружие неподалеку американских городов создадут условия, похожие на кризис 1962 года, когда мир был ближе всего к обмену ядерными ударами", - говорится в материале.