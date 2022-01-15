В Хырдалане обнаружены боеприпасы

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории массива Гушчулуг в городе Хырдалан. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в МЧС, на место происшествия была срочно привлечена группа пиротехников Службы спасения особого риска министерства, которые обнаружили один 122-мм артиллерийский снаряд ОФ-56, один 88-мм минометный снаряд ОФ-832, а также один 122-мм снаряд БК-м в пригодном состоянии.

Пиротехники изъяли все снаряды для обезвреживания и утилизации.