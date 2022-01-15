Иранские дипломаты возвращаются в Саудовскую Аравию
Несколько иранских дипломатов возобновляют свою работу в представительстве Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое расположено в саудовском городе Джидда, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство ISNA.
По данным агентства, три иранских дипломата получили визу на въезд в Саудовскую Аравию.
Дипломаты уже вылетели в Джидду и после шестилетнего перерыва должны возобновить свою деятельность в ОИС.
Указывается, что договоренность о въезде дипломатов из Ирана в Саудовскую Аравию была достигнута в ходе очередного раунда переговоров между саудовскими и иранскими представителями, которые проходили в столице Ирака Багдаде.
Ранее глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в интервью телеканалу «Аль-Джазира» заявил, что «в диалоге с саудовской стороной наблюдается положительная динамика, обе стороны готовы возобновить отношения».