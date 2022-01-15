Иранские дипломаты возвращаются в Саудовскую Аравию

Несколько иранских дипломатов возобновляют свою работу в представительстве Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое расположено в саудовском городе Джидда, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство ISNA.

По данным агентства, три иранских дипломата получили визу на въезд в Саудовскую Аравию.

Дипломаты уже вылетели в Джидду и после шестилетнего перерыва должны возобновить свою деятельность в ОИС.