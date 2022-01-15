Экс-президент Ирана Ахмадинежад: Россия и Китай пожалеют о поддержке талибов

Россия, Китай и Пакистан пожалеют о поддержке талибов, заявил в эксклюзивном интервью Aamaj News бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, отметив, что талибы представляют угрозу для всего мира, так как силой оружия гнут свою линию вопреки воле афганского народа. Проявлениями этого он называет события в Панджшере и Фарьябе.

Иранский политик считает талибов американским проектом. По его мнению, талибы не являются ни религиозным, ни этническим движением, Ахмадинежад добавил, что религия несовместима с оружием.

ИГИЛ и "Аль-Каида" при талибах быстро набирают силу и, когда окрепнут, снова станут серьезной угрозой для граничащих с Афганистаном стран, утверждает экс-президент ИРИ.

На будущий расклад сил в Афганистане повлияет расширение оппозиции талибам в Панджшере - это произойдет, пусть и не быстро, считает Ахмадинежад.