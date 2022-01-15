В Кельбаджаре и Лачине обеспечивается бесперебойное передвижение войск заявление Минобороны; видео
В целях поддержания боеспособности войск в освобожденных от оккупации Кельбаджарском и Лачинском районах на высоком уровне, в том числе бесперебойного обеспечения подразделений, инженерные войска азербайджанской армии продолжают деятельность по поддержанию дорог в надлежащем состоянии, очистке от снежного покрова, а также подведению новых путей обеспечения к позициям наших подразделений, дислоцированных в горных и труднопроходимых местностях. Об этом сообщает Минобороны.