Лукашенко обрушился на Украину: наращивает войска у границ!
«У границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
По его словам, обстановка на южных рубежах Беларуси настораживает.
«Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из националистов-радикалов. Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы Беларуси. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами. Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем. Из Украины свои люди бегут, а они будут «защищаться от мигрантов из Беларуси», - сказал Лукашенко.
Глава Беларуси также отметил, что Украина проводит спецоперацию «Полесье» у белорусских границ, в приграничье выведено до 10 тыс. военнослужащих.
«То есть динамика такова, что идет наращивание военного контингента на южных границах Беларуси», - констатировал Александр Лукашенко.