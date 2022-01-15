Восемь лет тюрьмы требует прокурор для бывшего владельца Ideal

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего владельца сети магазинов Ideal Ильгара Исмаилова.

Как сообщает haqqin.az, выступая на сегодняшнем заседании, государственный обвинитель потребовал приговорить Исмаилова к 8 годам лишения свободы, конфисковать его имущество, на которое наложен арест, а также лишить возможности занимать должности в госорганах в течение 3 лет по освобождении.

Адвокаты запросили время для подготовки защитительной речи.

Отметим, что И.Исмаилов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении около 680 тысяч манатов. Ему предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 и 308.2 УК Азербайджана.