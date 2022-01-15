В Баку судят Ализаде, задушившего знакомую электропроводом

Завершено предварительное следствие по уголовному делу Эйнура Ализаде, обвиняемого в удушении знакомой женщины электрическим проводом. Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Отметим, что убийство произошло 31 мая прошлого года в поселке Бакиханов Сабунчинского района. Тело 31-летней Тураны Джафаровой с ножевыми ранениями было обнаружено в ее доме.

Следствием установлено, что убийство совершил знакомый потерпевшей - Ализаде Эйнур Афган оглу. В ходе ссоры, возникшей между ними, Ализаде умышленно задушил Турану Джафарову электрическим проводом.

По данному факту прокуратурой Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Эйнур Ализаде был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.