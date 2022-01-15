Глава МИД Германии отправилась в Киев и Москву

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок перед визитами в Киев и Москву заявила о готовности Запада к переговорам с Россией для разрядки напряженности в конфликте вокруг Украины, пишет dw.com.

"Мы готовы к серьезному диалогу о двусторонних договоренностях и шагах, которые принесут больше безопасности всем в Европе, включая Россию", - заявила она перед отлетом в Киев в понедельник, 17 января, в Берлине.

В то же время Бербок подчеркнула, что Запад "не может и не будет идти на уступки по основополагающим принципам, например, территориальной целостности, свободе выбора союзов и блоков и отказу от насилия как инструмента политики".

Как считает Бербок, "предпосылка дипломатии - понимать точку зрения другой стороны, даже если та придерживается абсолютно противоположного мнения". Министр сказала, что будет внимательно слушать своих собеседников в Киеве и Москве, но при этом "со всей ясностью" доводить до них позицию Запада.