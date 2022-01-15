Президент Киргизии считает, что Аскар Акаев «искупил вину перед народом»
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что первый президент страны Аскар Акаев полностью искупил вину перед народом за прежние ошибки.
В интервью «Вечернему Бишкеку» президент Киргизии отметил, что показания Акаева помогли в деле Кумтора. «По Кумтору идет процесс подписания юридических документов. Даст Бог, завершим до весны. Кумтор стал нашим. В этом вопросе помогли показания Аскара Акаева. Можно сказать, что он полностью искупил вину за прежние ошибки перед народом. Также помогло сотрудничество со следствием экс-премьеров и депутатов. Позже расскажу подробно, сейчас нельзя. Пусть все закончится, поговорим детально», — цитирует Жапарова Sputnik.