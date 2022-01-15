В понедельник во время заседания парламента Армении представитель фракции "Айастан" ("Армения") Агнесса Хамоян заявила, что Рубинян проходил практику и проводил исследования в Турции и может быть "турецким агентом", сообщает Sputnik Армения.

Рубинян парировал, что все подобные утверждения безосновательны, и отметил, что может прибегнуть к ответным действиям.

"Могу и сказать и сделать кое-что", - сказал Рубинян.