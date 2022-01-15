В парламенте Армении снова кипят страсти: Рубинян - «турецкий агент» видео
В понедельник во время заседания парламента Армении представитель фракции "Айастан" ("Армения") Агнесса Хамоян заявила, что Рубинян проходил практику и проводил исследования в Турции и может быть "турецким агентом", сообщает Sputnik Армения.
Рубинян парировал, что все подобные утверждения безосновательны, и отметил, что может прибегнуть к ответным действиям.
"Могу и сказать и сделать кое-что", - сказал Рубинян.
Попытки Хамоян возразить были безуспешны: Рубинян не дал ей говорить.
"Не тыкай мне! И вообще, успокойтесь и думайте, что и о ком вы говорите", - сказал Рубинян.
В этот момент из зала заседания начали раздаваться голоса, что не понравилось Рубиняну. «Объявляю вам предупреждение. Как ваша фамилия? Рипсиме Стамбулян? Судя по всему, вы не хорошо понимаете. Обращаюсь ко всей вашей фракции, успокойтесь. Я же буду делать всё, что пожелаю делать. Да, я могу!» — закричал с места вице-спикер, неожиданно встав и направившись в сторону депутатов от оппозиции. Его остановил находившийся у трибуны Акоп Аршакян.