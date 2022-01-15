«Генплан Баку уже готов, прошли и общественные слушания по нему. Сейчас проект находится на этапе утверждения в Кабмине. В настоящее время готовится Генплан Гянджи, и мы по возможности встречаемся с группой авторов, ведем обсуждения». Об этом в интервью АПА заявил председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Гасымзаде.

По его словам, прежний Генплан соответствовал требованиям советского периода, так как дома строились государством: «Но сейчас рыночная экономика, сегодня строят в основном предприниматели, они делают это за свой счет и у них есть права. Генеральный план в первую очередь должен быть концептуальным. Последний Генеральный план достаточно концептуален. Самое главное, что новая транспортная схема Баку - это, можно сказать, половина Генплана».