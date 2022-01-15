Хуситы ударили по Эмиратам
Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило о своей атаке на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
Официальный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что "в течение ближайших часов движение выступит с заявлением о проведенной военной операции".
На прошлой неделе член руководства "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Бахити предупредил, что мятежники нанесут ракетные удары по территории ОАЭ, если эта страна не прекратит вооруженного вмешательства в йеменский конфликт. Он посоветовал ОАЭ "прекратить эскалацию военного вмешательства, поскольку в противном случае у хуситов не останется иного выбора, кроме ответных ударов".