Иран и Турция продлевают газовое соглашение

На этой неделе пройдут переговоры между турецкой компанией BOTAŞ и Национальной газовой компанией Ирана. Об этом сообщил местным СМИ министр нефти Ирана Джавад Овджи.

По его словам, продление газового соглашения с Турцией – один из вопросов в повестке Министерства нефти Ирана и Национальной газовой компании Ирана. "По новому договору, экспорт газа в Турцию продлится до 2026 года. На этой неделе между BOTAŞ и Национальной газовой компанией Ирана стартуют переговоры", - отметил министр.

Иран является третьим поставщиком природного газа в Турцию после России и Азербайджана – ежегодно около 7-8 млрд кубометров. Газ поставляется с месторождений на юге Ирана в газораспределительную станцию вблизи города Эрзурум (Турция) по магистральному трубопроводу, протяженностью 2 577 километров.