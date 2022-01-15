В Баку мужчина пытался продать автомат Калашникова

Сотрудники 19-го отделения полиции Насиминского РУП задержали жителя Баку Афтандила Чобанова по подозрению в незаконном ношении огнестрельного оружия. В ходе досмотра у него изъяли автомат Калашников, 11 патронов и магазин. Об этом сообщили в пресс-службе МВД АР.

В своих показаниях А.Чобанов сказал, что приобрел огнестрельное оружие несколько месяцев назад и планировал его продать.

Собранные по данному факту материалы направлены в следственный отдел Насиминского РУП, проводится расследование.