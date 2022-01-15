Посольство Казахстана в Эмиратах: Назарбаева здесь нет
Посольство Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах не подтвердило информацию о пребывании экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в этой стране. Об этом 17 января сообщает РИА Новости.
«Согласно последнему сообщению, озвученному его пресс-секретарем, Назарбаев находится в Казахстане», — говорится в сообщении.
8 января пресс-секретарь Назарбаева сообщил о нахождении бывшего президента в Нур-Султане. Он призвал СМИ не распространять ложную информацию об отъезде политика из страны.
12 января посол республики в Азербайджане Сержан Абдыкаримов также сказал, что бывший глава республики находится в Нур-Султане.