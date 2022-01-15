В Индонезии за $32 млрд построят новую столицу - Нусантара

В Индонезии построят новую столицу страны. Город расположится на юго-востоке острова Калимантан, его назовут Нусантарой, что в переводе значит «архипелаг». Об этом рассказал министр планирования национального развития Сухарсо Моноарфа на совещании правительства, передает ТАСС.

Планы одобрил президент страны Джоко Видодо. Сейчас столица Индонезии расположена в Джакарте — крупнейшем городе страны.

О планах перенести столицу Индонезии из Джакарты стало известно в 2019 году. На это выделили $32 млрд, но из-за пандемии реализацию проекта приостановили. По планам, его возобновят через два года.