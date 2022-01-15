Тяжелое ДТП в Нахчыване: погибли муж и жена
В Нахчыване произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
Инцидент произошел в Бабекском районе города в пятницу, 14 января. Управляемый Дж.Алиевым автомобиль марки «НАЗ Лифан» сбил Гаджиагу Аскерова и его жену Тохву, которые в тот момент переходили дорогу. Оба пострадавших были доставлены в больницу, однако скончались в медицинском учреждении на следующий день.
По факту ведется расследование.