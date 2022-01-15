В 2021 году администрация президента США Джозефа Байдена включила в санкционный список по Беларуси 59 человек и 41 юридическое лицо, пишет CNAS.

В прошедшем году самый длинный санкционный список власти США приняли в отношении Беларуси. Об этом свидетельствуют данные Центра новой американской безопасности (CNAS).

На втором месте после Беларуси — Мьянма (76 санкционных позиций), где в феврале сменилась власть в результате военного переворота. Третье место занял Китай — 70 физических и юридических лиц.

Россия в санкционном списке стала четвертой. В прошлом году на нее наложили 54 санкционных ограничения.