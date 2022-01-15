Почти миллиард потратили жители Азербайджана на лекарства в 2021 году

В Азербайджане в 2021 году потребители приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на 952 млн манатов, сообщили в Госкомитете по статистике.

Согласно информации, в общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств составили 2,2%. По сравнению с показателем 2020 года доходы от продаж фармпродукции и медицинских средств увеличились на 24,8%, отмечается в сообщении.

Такой рост продаж фармпродукции внутри Азербайджана связан с коронавирусной инфекцией COVID-19 и мерами противодействия инфекции.