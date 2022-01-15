Инфляция в Азербайджане составила 6,7%

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец декабря 2021 года составила 6,7%, сообщает Государственный комитет статистики.

По официальным подсчетам, инфляция в Азербайджане в декабре составила 1,6%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак выросли на 2,6%, на непродовольственные товары - на 0,7%, услуги подорожали на 0,9%. В Азербайджане в декабре 2021 года зафиксирована инфляция на уровне 1,6% против инфляции в ноябре на уровне 1,5%.

Среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец декабря составила 8,1%, по непродовольственным товарам – 5,1%, услугам – 5,8%. Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2020 году составила 2,8%.