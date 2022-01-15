Гендиректор Pfizer: нынешняя волна станет последней…

«Коронавирус продолжит циркулировать по планете, однако в будущем будет вызывать меньше ограничений, чем это было до сих пор». Об этом заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла, передает «Интерфакс».

По его словам, нынешняя волна станет последней с таким большим количеством ограничений.

Глава Pfizer подчеркнул, что считает важным, чтобы люди получили по три дозы вакцины, так как именно тогда они будут хорошо защищены от COVID-19.

«Затем мы перейдем к формату, который предусматривает по одной дозе в год, за исключением людей с пониженным иммунитетом, которым, возможно, потребуется прививаться раз в квартал. Также нужно вакцинировать детей, чтобы защитить их. В случае с детьми эффективность вакцины очень хорошая», - добавил он.