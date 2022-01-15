Сукиасян: С Азербайджаном можно иметь добрососедские отношения

«После любой войны всегда какие-то конвульсии, противоположные действия, через какое-то время Х, в зависимости от эмоциональности, они уменьшаются, стремятся к нулю. Я думаю, что с нашим соседом Азербайджаном можно иметь добрососедские отношения». Об этом сегодня, 17 января, в беседе с журналистами в Национальном собрании заявил известный бизнесмен, член фракции «Гражданский договор» в парламенте Хачатур Сукиасян, передает news.am.

По его словам, многие страны мира, являющиеся соседями, имеют достаточно большой объем валового внутреннего продукта друг друга.

«Если нам удастся иметь высокий процент валового внутреннего продукта с нашими соседями, они станут хорошим инструментом для улучшения отношений. Мы не передадим эту вражду с Азербайджаном нашим детям и следующим поколениям. Когда идут перестрелки, у них тоже бывают жертвы, надо быть цивилизованными», - отметил Х. Сукиасян.