Легковушка столкнулась с грузовиком в Хызы: есть погибший
В Хызинском районе в результате столкновения с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД
На территории поселка Гилязи в ночь на 15 января столкнулись автомобиль марки "КамАЗ" под управлением жителя Физулинского района Э.Гусейнова и автомобиль марки NAZ Lifan под управлением жителя Сальянского района Ровшана Джавадова.
Водитель легкового автомобиля скончался в больнице.
В Главном следственном управлении МВД ведется расследование.