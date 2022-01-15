МИД Украины: Киев не собирался и не собирается наступать на Донбасс

«Украина не планирует никаких наступательных действий на востоке стране, а вместе с международными партнерами последовательно ищет пути дипломатического урегулирования кризиса». Об этом заявил министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Украинская правда».

По словам министра, Украина вместе с Францией и Германией в качестве посредников провела 2021 год в поисках политических и дипломатических решений на основе Минских соглашений.