Лавров о действиях России в случае провала переговоров с США и НАТО

Москва не выстраивает свою политику по принципу «что будет, если», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Это скорее манера наших западных коллег, которые по поводу и без повода грозятся санкциями в отношении России практически ежедневно», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном провале диалога по гарантиям безопасности.

Лавров отметил, что Москва «твердо рассчитывает» на ответ по представленным МИД РФ проектам документов по безопасности в Европе. «Есть основания полагать, что на этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему», - добавил министр.

Министр также заверил, что руководство страны в состоянии надежно защитить свои интересы как с точки зрения безопасности, так и в плане обеспечения прав россиян.