Губернатор Астрахани: Азербайджан хочет заказать у нас сухогрузные суда и танкеры

Судостроительные предприятия Астраханской области обеспечены заказами на 50 млрд рублей, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин 17 января в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"...Главное направление, которое сегодня интересует наших соседей, - это развитие международного транспортного коридора Север-Юг", - сказал Бабушкин, по словам которого, сейчас в размещении заказов на судостроительных верфях региона заинтересованы и соседние государства.

"Так, мы сейчас уже делаем земснаряды для Казахстана, с Азербайджаном мы обсуждаем перспективу строительства на наших верфях двух сухогрузов и двух танкеров, а Туркменистан интересует вспомогательный флот для шельфовых месторождений", - пояснил губернатор.