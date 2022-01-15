И снова онлайн: в Давосе начался Всемирный экономический форум
Всемирный экономический форум (ВЭФ) стартовал в понедельник в онлайн-формате с участием политиков, ученых, бизнесменов и представителей неправительственных организаций со всего мира, передает Anadolu.
В Давосе ожидается выступление председателя КНР Си Цзиньпина, Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Индии Нарендры Моди, президента Индонезии Джоко Видодо, премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола и генерального секретаря ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.
Онлайн-дискуссии под названием «Давосская повестка дня» завершатся 21 января. Ранее форум был перенесен из-за активного распространения коронавирусной инфекции.
25-29 января 2021 года конференция ВЭФ впервые прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.