В Баку за день произошло два ДТП с автобусами: есть пострадавший
В Баку на Бинагадинском шоссе произошло ДТП с участием регулярных автобусов №№ 133 и 165, сообщили журналистам в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
Согласно информации, в результате аварии пострадал один человек.
Также на улице Шейха Шамиля в Баку произошло ДТП с участием регулярного автобуса №77. Сообщается, что пассажирский автобус съехал с дороги и врезался в дерево. В момент аварии в нем не было пассажиров, никто не пострадал.
По обоим фактам в БТА ведется расследование.