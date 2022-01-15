В Москве заявили, что для Украины не может быть никакого плана «Б»

Для властей Украины никакого плана «Б», кроме выполнения Минских соглашений, быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«...Никакого плана «Б» быть не может, есть только Минские соглашения, которые, как подчеркнул в своем вступительном слове господин министр, Киев обязан досконально выполнить», – цитирует РИА Новости Лаврова.

По словам российского министра, Украина находится под внешним управлением США, и Вашингтон в состоянии заставить Киев выполнить Минские соглашения.